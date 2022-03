Ukraine og Rusland har indgået en dags våbenhvile i seks områder

Rusland indledte sin invasion om natten torsdag 24. februar.

Siden da har der været voldsomme kampe i flere ukrainske byer. Det har ført til, at millioner af ukrainere er flygtet - både ud af landet og internt.

Tirsdag oplyste FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR), at over to millioner mennesker er flygtet ud af Ukraine, siden krigen begyndte.

Over halvdelen er flygtet til nabolandet Polen.