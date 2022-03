Østrig har suspenderet lov om bødestraf til ikkevaccinerede

- Efter at have forhørt os med sundhedsministeren har vi besluttet, at vi selvfølgelig følger, hvad ekspertkommissionen har sagt.

- Vi vil suspendere kravet om vaccination, siger EU-minister Karoline Edtstadler onsdag efter et møde med landets ministre.

Kravet vil blive genovervejet om tre måneder, oplyser sundhedsminister Johannes Rauch. Det skriver det østrigske nyhedsbureau APA.

Det var først fra midten af marts, at østrigske myndigheder ville have taget hul på at straffe folk, hvis de ikke er vaccineret mod coronavirus.