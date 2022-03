5 ting der er sket i krigen i Ukraine, mens du sov

Kreditvurderingsbureau forudser russisk betalingsstandsning

Rusland er under et så stort økonomisk pres som følge af internationale sanktioner, at der er risiko for en snarlig statslig betalingsstandsning.

Det kan blandt andet betyde, at personer, som ligger inde med russiske statsobligationer, må vinke farvel til deres rentebetalinger og måske hele deres investering.

Det mener det amerikanske kreditvurderingsbureau Fitch, som tirsdag igen har sat Ruslands kreditvurdering ned - denne gang med seks trin til ”C”.

Britiske soldater får forbud mod at rejse til Ukraine

Det britiske forsvarsministerium forbyder militærfolk at rejse til Ukraine, efter meldinger om at britiske soldater på egen hånd er taget til landet for at kæmpe mod Rusland.

- Alle militærfolk har forbud mod at rejse til Ukraine indtil videre. Det gælder, uanset om militærpersonen er på orlov eller ej. Det vil få disciplinære og administrative konsekvenser for personale, der rejser til Ukraine, siger en talsmand for forsvarsministeriet.