Britiske soldater får forbud mod at rejse til Ukraine

Talsmanden tilføjer, at ministeriet ikke vil udtale sig om konkrete sager.

Ifølge avisen The Sun har en 19-årig soldat uden at informere sine overordnede forladt sin kaserne i Windsor for at bistå ukrainere i kampen mod russiske invasionsstyrker.

Teenageren skrev angiveligt et afskedsbrev til sine forældre og købte i weekenden en billet til Polen med den hensigt at krydse ind over grænsen til Ukraine.

Det kan ifølge det britiske militær være strafbart og udløse retsforfølgelse at begive sig til Ukraine for at kæmpe eller hjælpe andre, der er involveret i konflikten.