Polens regering opfordrer samtidig også andre Nato-lande til at følge Polens eksempel, hvis de ligger inde med de russiskbyggede fly, som ukrainske piloter formentlig vil kunne flyve.

USA’s viceudenrigsminister, Victoria Nuland, kalder det et ”overraskende tiltag”, at Polen ønsker at overdrage alle sine russiskbyggede jagerfly af typen MiG-29 til USA.

Adspurgt om amerikanske embedsmænd havde koordineret med Polen på forhånd, svarer hun:

- Ikke så vidt jeg ved.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, talte til det amerikanske Senat lørdag. Her opfordrede han USA til enten at lukke luftrummet over Ukraine eller til at hjælpe med at få sendt kampfly til landet. Fly, som de ukrainske styrker kan bruge i kampen mod Rusland.