Polen vil overdrage jagerfly - USA er skeptisk

- Det kan skabe alvorlige bekymringer for hele Nato-alliancen, siger John Kirby, der er talsmand for USA’s forsvarsministerium, Pentagon, natten til onsdag dansk tid.

Ruslands forsvarsministerium advarede tidligere denne uge om, at lande, som stiller flybaser til rådighed for ukrainske luftangreb mod Rusland, kan blive anset for at have meldt sig ind i konflikten.

Ukraine har anmodet om jagerfly fra vestlige lande til brug i kampen mod de russiske invasionsstyrker.

- Vi vil fortsætte med at drøfte dette tema med Polen og vores øvrige allierede i Nato og de svære logistiske udfordringer, som det udgør, siger John Kirby.

- Men vi mener ikke, at Polens forslag er et holdbart forslag, tilføjer Kirby.