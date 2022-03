Invasionen af Ukraine er ikke gået som Ruslands præsident, Vladimir Putin, havde forventet. Håbet om hurtigt at kunne indtage hovedstaden Kyiv og få indsat sin egen regering er endnu et godt stykke fra at lykkes. Det vurderer seniorforsker og Ruslands-ekspert ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen.