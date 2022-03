Tusinder meldes evakueret fra krigshærgede ukrainske byer

Tirsdagens evakuering beskrives som den første succesfulde ”humanitære korridor” siden Ruslands invasion.

Ved Mariupol i det sydlige Ukraine har der gentagne gange været fejlslagne forsøg på at åbne en evakueringsvej for civile. Her er den igen og igen brudt sammen under gensidige beskyldninger om brud på våbenhvilen.

Ukraines vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk, siger, at evakuering fra Mariupol heller ikke har været mulig tirsdag.

Tirsdag har der været planer om evakueringer i de to ukrainske byer Sumy og Irpin. De er begge under angreb fra russiske styrker.