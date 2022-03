Kryds foran russisk ambassade i Oslo bliver til Ukraines plads

Der foregår lignende diskussioner i Danmark.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har foreslået at navngive gaden, som den russiske ambassade ligger på i København, ”Ukrainegade”.

I dag hedder gaden Kristianiagade.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), har erklæret sig positiv over for idéen om et navneskift.

Idéen blev luftet af Ellemann-Jensen, da han holdt en tale ved en demonstration foran Ruslands ambassade søndag 27. februar.

Med ændringen kan man, sagde Ellemann-Jensen, ære de modige mænd og kvinder, der ”kæmper mod den russiske overmagt”. Og man kan give Ruslands ambassadør i landet et varigt minde.

Det er normalt en længere proces at ændre et navn på en gade. Ud over en beslutningsproces på rådhuset skal det også i høring blandt beboere i kvarteret.