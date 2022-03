Ukraine: Russiske angreb har lammet over 60 hospitaler

Årsagen er ifølge ministeren mangel på humanitære korridorer. Det er veje for civile ud fra krigsramte byer. De har været et stridspunkt mellem Rusland og Ukraine i dagevis.

Der har været aftaler om våbenhvile i flere byer for at få civile væk fra kampene. Men begge parter har anklaget den anden for at bryde våbenhvilen og dermed forhindre evakueringen af civile.