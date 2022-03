Undersøgelse stempler eksformand i Underhuset som seriemobber

- Hans opførsel er så alvorlig, at hvis han stadig var medlem af parlamentet, ville det blive besluttet, at han skulle bortvises via en resolution i Underhuset. Som det er, anbefaler vi, at han aldrig igen skal have et adgangspas til parlamentet, lyder det i panelets undersøgelse.

Bercow var formand i det britiske parlament i mere end et årti. Han trådte tilbage fra posten i oktober 2019.

Det britiske medie Sky News skriver, at Bercow som følge af undersøgelsen er blevet suspenderet fra sit parti, Labour.

Bercow selv er uenig i undersøgelsens konklusioner.

Han kalder undersøgelsen ”amatøragtig” og mener, at den baserer sig på ”sniksnak og ondsindet sladder”.

- Panelet har sagt, at jeg bør blive nægtet et adgangspas til parlamentet, som jeg aldrig har bedt om og ikke ønsker. Det viser, hvor absurd det er.