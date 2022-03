Litauisk telefonprojekt skal give russere ny viden om krigen

En gruppe litauere har iværksat et samtaleprojekt, der har til formål at give russere i Rusland et nyt perspektiv på den igangværende krig i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Initiativet opfordrer russere, der bor uden for Rusland, til at ringe til deres landsmænd i Rusland. Formålet er at have en åben og oplyst samtale om den russiske invasion, som blev indledt 24. februar.