08/03/2022 KL. 19:45

Vesten forsøger at tage krudtet ud af Putins energivåben

Gaslagrene skal fyldes op hvert år, og andre end Rusland skal levere. Der skal produceres mere grøn energi. Samtidig opfordres alle til at sænke temperaturen hjemme i stuerne med en grad. USA og Storbritannien standser import af olie og gas fra Rusland. Moskva truer med at lukke for gassen til Europa.