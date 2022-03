Ukraine hævder at have dræbt dekoreret russisk generalmajor

Kharkiv er i øjeblikket en af de centrale kamppladser i konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er et atomforskningsinstitut i byen blevet genstand for russiske teorier om, at ukrainerne er ved at udvikle en såkaldt ”beskidt bombe”.

En beskidt bombe er ikke det samme som en atombombe, da den ikke sprænger ved atomkraft, men den spreder stadig radioaktiv stråling.

Det er ikke den første atomenhed, som er under russisk angreb. I sidste uge skød russiske soldater granater mod Europas største atomkraftværk, som ligger ved den ukrainske by Zaporizjzja.

Kraftværket er nu under russisk kontrol, oplyser Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).