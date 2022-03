Krigen i Ukraine udfordrer landets store industri for rugemødre

Susan Kersch-Kibler, der er grundlægger af det amerikansk-ukrainske Delivering Dreams, fortæller til Kristeligt Dagblad, at hun oplever at blive sat under et stort pres for at få rugemødre ud af Ukraine.

- Men for det første er det fysisk udfordrende at flytte en gravid kvinde meget langt og lade hende vente længe i kø ved en grænse. Det er meget stressende for kvinden, uanset hvor omhyggeligt vi holdt hende varm, mæt og passede på hende, siger hun.

- For det andet, så vil de ikke rejse, tilføjer Susan Kersch-Kibler.