Den russiske offensiv begyndte med missilangreb og faldskærmstropper i den mere fjerntliggende forstad Hostomel 24. februar.

Ukrainske soldater lykkedes indledningsvis med at slå russerne tilbage. Men der blev sendt forstærkninger ind fra Hviderusland i begyndelsen af sidste uge, og siden har den russiske offensiv taget fart.

Russiske styrker har nu indtaget en række bebyggelser omkring Hostomel. Vedholdende bombardementer har betydet, at russiske styrker også er nået længere sydpå i Irpins søsterby Bucha.

- Fredag morgen var der et ukrainsk flag over Bucha, og så begyndte de russiske grupper at komme, siger Vitalij Sjitjko, en lokal borger.