Mand anholdt for at køre lastbil ind i port til russisk ambassade

Irsk politi har ikke oplyst alderen på den anholdte.

- Jeg vil have, at ambassadøren og hans kolleger forlader det her land, at de forlader det her frie land, sagde manden, inden han blev anholdt.

- Jeg har gjort min del, venner. Det er på tide, at resten af Irland gør deres, sagde manden ifølge Irish Times, inden politi førte ham væk fra ambassaden.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skete der ingen personskader, i forbindelse med at lastbilen bakkede ind i porten.

En talskvinde for den russiske ambassade har kritiseret politiet for ikke at gribe ind, selv om de var til stede. Det skriver Irish Times.