Ukrainsk forhandler: Rusland har ødelagt over 200 skoler

De er mandag eftermiddag undervejs.

- Om få minutter vil vi begynde at tale med repræsentanter fra et land, som seriøst mener, at vold mod civile er et argument. Bevis, at det ikke er tilfældet, siger han i et andet Twitter-opslag.

Rusland kalder det angreb, som blev indledt 24. februar ”en særlig militæroperation” for at afvæbne Ukraine.

Men vestlige allierede og Ukraine anser det for at være et påskud for at invadere og indtage landet, hvor der bor i alt 44 millioner mennesker.