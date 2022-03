Udenrigsministeren nævner ikke, hvor mange af de frivillige der er ankommet til Ukraine. Han nævner heller ikke deres hjemlande.

Lørdag oplyste den ukrainske ambassade i Washington D.C. til mediet Voice of America, at 3.000 amerikanere har meldt sig frivilligt til at hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland. Ifølge The New York Times er adskillige amerikanske krigsveteraner blandt de frivillige.

Russisk eksminister afviser atomkrig

Vladimir Putin undervurderede konsekvenserne af en invasion af Ukraine. Men han er ikke vanvittig.

Sådan lyder det fra Andrej Kozyrev, som i 1990’erne var udenrigsminister for Rusland.

Natten til mandag dansk tid gik han til tasterne på det sociale medie Twitter for at forsøge at forklare den russiske præsidents rationale bag invasionen af Ukraine, og hvorfor han ikke tror, at en atomkrig er på vej, selv om Putin ifølge ham har fejlvurderet ukrainerne og sin egen militærkraft.