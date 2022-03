Over 2000 ukrainere har søgt asyl i Sverige

Nogle af de godt 2000 kan have været i Sverige i forvejen, påpeger lederen af Migrationsverkets nationale operative afdeling, Magnus Önnestig.

- Ukrainere kan rejse til Sverige uden visum, så det tal har ikke noget at gøre med, hvor mange der er kommet hertil, siger han til TT.

Önnestig vurderer dog, at det er ”langt over halvdelen” af de flere end 2000, der nu har søgt asyl i Sverige, som er ankommet til landet for nylig.

De fleste har søgt asyl i Stockholms-området. Men også Skåne, som er den region, der ligger tættest på København, har i løbet af weekenden modtaget et stort antal ukrainere.