Putin: Rusland vil nå sine mål - gennem forhandling eller krig

Den franske præsident svarede, at ”den hær, der angriber, er den russiske hær”, og sagde, at han ”ikke har grund til at tro, at den ukrainske hær bringer civile i fare”, siger kilden.

I forvejen har Macron over for Putin udtrykt dyb bekymring over, at Europas største atomkraftværk i byen Zaporizjzja i Ukraine er blevet angrebet og indtaget af russiske styrker.

- Præsident Putin har sagt, at det ikke var hans hensigt at angribe atomkraftværker i Ukraine, oplyser kilden i det franske præsidentkontor.

Putin tilføjede, at han forpligter sig til at leve op til de internationale standarder for beskyttelse af atomkraftværk.

Samtalen var den fjerde samtale mellem Putin og Macron, siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.