Zelenskyj: Russiske raketter har smadret civil lufthavn

Tidligere søndag var der meldinger om, at brandvæsenet var til stede i lufthavnen for at slukke brande forårsaget af raketangreb.

Der er umiddelbart ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med angrebet mod lufthavnen.

Også Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, kommenterer angrebet. Han siger, at Vinnytsja er en by ”langt fra frontlinjen”.

- Putin fortsætter sine kujonagtige og barbariske missilangreb, luftbombardementer af civile, skriver han på Twitter.

Han beder om hjælp til at lukke luftrummet for at redde liv. Samtidig efterspørger han bidrag til Ukraine, som kan hjælpe landets forsvar mod angreb fra luften.