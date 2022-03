Paven anfægter, at der er tale om andet end krig i Ukraine

Gentagne gange har den russiske præsident, Vladimir Putin, omtalt angrebet og invasionen af Ukraine som en ”særlig militær operation”.

Det er blevet kritiseret af blandt andet flere lande i Vesten. De mener, at der ikke kan være tvivl om, at der er tale om en krig.

Også i Ukraine bliver situationen opfattet som en krig.

For at undgå at russiske medier omtaler situationen som andet end en ”særlig militær operation”, er der blevet indført censur i Rusland.

Statstilsynet Roskomnadzor har forbudt ordene ”krig”, ”angreb” og ”invasion” i omtale af begivenhederne i Ukraine.