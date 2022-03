Rusland sætter loft på fødevaresalg for at undgå sort marked

Regeringens initiativ er taget, efter at sanktioner fra Vesten er haglet ned over Rusland efter landets invasion af Ukraine for halvanden uges tid siden.

Ifølge det russiske ministerium for handel og industri har der i løbet af weekenden været flere tegn på, at der er optræk til et sort marked for fødevarer.

Der har været flere køb ”i mængder, som tydeligt er større end nødvendigt for privat forbrug” ifølge ministeriet.

I nogle tilfælde er der købt flere ton madvarer med henblik på at sælge dem videre efterfølgende til en højere pris, meddeler ministeriet.