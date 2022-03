Nyt forsøg på våbenhvile skal få civile ud af Mariupol

Våbenhvilen skal gøre det muligt at evakuere omkring 400.000 borgere fra området, som lige nu er omringet af russiske styrker.

Også lørdag var der aftalt en våbenhvile mellem de to sider for at kunne evakuere borgere i Mariupol.

Den plan måtte dog droppes, da aftalen om våbenhvile blev brudt. Begge sider anklagede efterfølgende hinanden for at have brudt aftalen.

Mariupols borgmester, Vadym Bojtsjenko, sagde lørdag ifølge nyhedsbureauet AP, at tusindvis af kvinder, børn og ældre blev beskudt, da de i morgentimerne lørdag mødte op for at blive evakueret.