Ukrainske styrker melder om over 11.000 dræbte russere

Siden har der udspillet sig voldsomme militære kampe mellem de to sider.

Søndag fortæller Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at også sundhedsfaciliteter i Ukraine er blevet ramt af angreb. Det fortæller han et opslag på Twitter.

- WHO har bekræftet flere angreb på sundhedsfaciliteter i Ukraine, som har forårsaget flere dødsfald og skader. Yderligere meldinger bliver undersøgt, skriver generaldirektøren.

Han fortsætter med at understrege, at angreb på sundhedsfaciliteter og deres personale bryder med de internationale humanitære love.

Frem til og med søndag har WHO registreret seks tilfælde af angreb på sundhedsfaciliteter i Ukraine. Seks personer er døde, og 11 er skadet som følge af angrebene, fortæller WHO, der som nævnt undersøger andre mulige angreb.