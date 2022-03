Ansatte på erobret atomkraftværk får lov til at hvile sig

Ukrainske myndigheder er i kontakt med de ansatte på det atomkraftværk, der fredag blev erobret af russiske styrker i byen Zaporizjzja.

Det oplyser Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) lørdag ifølge CNN.

Der har de seneste dage været meldinger om, at ansatte på atomkraftværket, der er det største i Europa, er blevet tvunget til at fortsætte arbejdet med pistoler for panden og uden pauser.