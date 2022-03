Ukrainere kan ikke få slægtninge i Rusland til at tro på krigen

Oleksandra har forsøgt at fortælle om krigen i Ukranies næststørste by ved at sende billeder og videoer hjem til sine forældre i den russiske hovedstad.

Men forældrene afviser, at der kan være tale om bevidste krigshandlinger fra russisk side.

- Selv om de bekymrer sig for mig, siger de stadig, at det nok kun sker ved en fejl, at den russiske hær aldrig vil skyde på civile, og at det er ukrainere, der har dræbt deres eget folk, siger den 25-årige kvinde til BBC.

Oleksandra siger, at hendes mor er ”fuldstændig overbevist” om, hvad hun får at vide i de russiske statsmedier.