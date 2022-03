Ukraine og Rusland gør et tredje forsøg på at forhandle

Forhandlingerne er hidtil ikke foregået mellem ministre. Men tidligere lørdag sagde den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, at han er åben over for at møde sin russiske kollega, Sergej Lavrov, hvis det er ”meningsfyldt”.

Lørdag har også Israels premierminister, Naftali Bennett, kastet sig ind i den omfattende diplomatiske indsats for at få stoppet krigen.

Han holdt lørdag møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Moskva. En israelsk kilde siger, at de to ledere talte sammen i tre timer.

Bennett har også talt med Ukraines præsident Zelenskyj, oplyser en israelsk talsmand.

Lørdag aften er den israelske leder på vej til Berlin for at møde den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og koordinere den diplomatiske indsats, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.