Zelenskyj beder USA om fly

Han tilføjer, at han ikke mener, at USA skal arbejde for en flyveforbudszone, som Ukraines præsident har bedt om, for det kan få konflikten til at komme ud af kontrol.

Men senatoren mener, at USA bør sende både fly og droner, skriver Bloomberg-journalisten.

Kilder siger til Jennifer Jacobs, at Zelenskyj også bad om strammere sanktioner, herunder et forbud mod russisk olieeksport og at flere amerikanske virksomheder trækker sig ud af Rusland.