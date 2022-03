Rusland overholder ikke en planlagt våbenhvile ved den ukrainske by Mariupol.

Sådan lyder anklagen fra Mariupols viceborgmester, Sergej Orlov, lørdag i udtalelser til det britiske medie BBC.

Ifølge Orlov er der fortsat angreb og bombardementer, på trods af at det tidligere lørdag blev meddelt, at en midlertidig våbenhvile skulle give tusindvis af byens 400.000 indbyggere mulighed for at komme ud sikkert.