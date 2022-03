Over 66.000 ukrainske mænd er rejst hjem for at kæmpe

I forbindelse med opfordringen sagde præsidenten, at regeringen er klar til at uddele våben til alle, der ønsker at få våben til at forsvare sig mod Rusland.

Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er over 1,2 millioner mennesker flygtet fra Ukraine i kølvandet på den russiske offensiv.

Der er cirka 44 millioner indbyggere i Ukraine.

Over halvdelen af de ukrainske flygtninge er taget til nabolandet Polen, der ligger vest for Ukraine.

Omkring 145.000 er taget til Ungarn, 103.000 til Moldova, 90.000 til Slovakiet og 57.000 til Rumænien, oplyser UNHCR.

Lørdag morgen dansk tid er der indført en lokal våbenhvile. Den skal sikre, at civile i de ukrainske byer Mariupol og Volnovakha kan blive evakueret.