Russiske styrker vil indføre en våbenhvile fra klokken 10 lokal tid for at tillade civile i de ukrainske byer Mariupol og Volnovakha at evakuere.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium lørdag morgen. Våbenhvilen begynder klokken 08.00 dansk tid.

- Fra klokken 10 erklærer russisk side en våbenhvile og en åbning af humanitære korridorer for at tillade civile at forlade Mariupol og Volnovakha, citerer russiske nyhedsbureauer forsvarsministeriet for at sige.