Russiske styrker har lørdag morgen indført en våbenhvile for, at civile i de ukrainske byer Mariupol og Volnovakha kan blive evakueret.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium lørdag morgen. Våbenhvilen skal være begyndt klokken 08.00 dansk tid.

- Fra klokken 10 (Moskva-tid, red.) erklærer russisk side en våbenhvile og en åbning af humanitære korridorer for at tillade civile at forlade Mariupol og Volnovakha, citerer russiske nyhedsbureauer forsvarsministeriet for at sige.