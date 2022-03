Svensk flertal bakker for første gang op om Nato-medlemskab

- Det er ikke noget, man bare lige gør i nattens løb. Og man kan ikke gøre det på grund af en meningsmåling, siger han fredag.

Sverige grænser ikke op til Rusland. Sverige er dog tæt knyttet til Finland, der mod øst har en langstrakt grænse til Rusland.

Hverken Sverige eller Finland er del af Nato.

I Finland har en nylig meningsmåling dog også vist, at der ser ud til at være flertal for et Nato-medlemskab i befolkningen.

Nato spiller en hovedrolle i den igangværende konflikt mellem Rusland og Ukraine. Rusland har blandt andet krævet en garanti om, at Ukraine aldrig vil blive en del af alliancen. Det krav har Nato nægtet at imødekomme.

Mange Nato-lande har støttet Ukraine med militært udstyr, efter at landet er blevet invaderet af Rusland. Der er dog ikke blevet sendt nogen Nato-soldater ind i Ukraine, fordi Ukraine ikke er en del af forsvarsalliancen.