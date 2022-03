EU-kommissær: Vi ønsker Ukraine som medlem hurtigst muligt

Ukraines ansøgning blev formelt afleveret mandag. Ansøgningen blev umiddelbart mødt positivt af EU’s parlamentsmedlemmer.

Fredag var der også stærke ord fra EU-kommissær Maros Sefcovic. På et pressemøde fastslog han flere gange, at Ukraine hører til i EU.

- Det er tid til at sende stærke og klare budskaber til det ukrainske folk. Det er tid til at signalere, at det ukrainske folk er et af de europæiske folk. Og vi ønsker dem i EU så hurtigt som muligt, siger Maros Sefcovic.

Han fastslår dog samtidig, at det vigtigste lige nu er at hjælpe ukrainerne i kampen mod Rusland.

- Det er vigtigt at sige, at vi ser dem i EU og omkring det europæiske bord i fremtiden. Tiden til at diskutere processen vil komme senere. Lige nu er det vigtigt at sende et stærkt signal om, at vi ser Ukraine som et europæisk land og fremtidigt medlem af EU, siger Maros Sefcovic.