Myndigheder i Ukraine: 47 dræbt i luftangreb mod boligkvarter

Ukraine har opjusteret antallet af dræbte ved et luftangreb mod et boligområde i den nordlige by Tjernihiv. Ifølge lokale myndigheder er mindst 47 dræbt, skriver Reuters. Ni af de 47 dræbte var kvinder ifølge ukrainske oplysninger.

Det er det hidtil største antal civile, der er dræbt ved et enkelt angreb.

Forsvarsalliancen Nato siger i en erklæring fredag, at der vil ske flere drab og komme flere lidelser i de kommende dage.