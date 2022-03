Zelenskij beskylder Rusland for atomterror

USA’s energiminister, Jennifer Granholm, siger, at værket er beskyttet af robuste strukturer, og at reaktorerne blev lukket tidligt under angrebet. Det siger hun efter at have talt med den ukrainske energiminister, Herman Halusjtsjenko, som under angrebet bad Nato om at gribe ind.

– Vi kræver et reelt indgreb med de skrappeste tiltag – også fra Nato og lande, som har atomvåben, skrev Halusjtsjenko på Facebook fredag morgen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Energiministeren hævder, at det ukrainske atomkraftværk blev angrebet både fra jorden og fra luften.