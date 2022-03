Putin fejrer ti-års-dag for valg med dårlig kreditvurdering

Når Ruslands præsident, Vladimir Putin, fredag vågner op til ti-års-fejringen af sit valg til embedet, bliver det til en ærgerlig nyhed om landets kreditvurdering.

Sent torsdag aften meldte S&P - en af verdens største kreditvurderingsselskaber - ud, at det havde sænket sine forventninger til Ruslands evne til at betale af på dets statsgæld.