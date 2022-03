Russiske styrker har åbnet ild nær Europas største atomkraftværk

Meldingerne har fået chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, til at reagere torsdag aften.

- Generaldirektør Grossi opfordrer til, at kampene ved Enerhodar øjeblikkeligt standses. Militære styrker, der opererer i området, skal stoppe brugen af vold nær atomkraftværket, skriver IAEA i en udtalelse.

Rådgiveren Anton Herasjtjenko meddelte tidligere tirsdag, at russiske soldater forsøger at tage kontrollen over atomkraftværket.

Mange af kraftværkets ansatte bor i byen Enerhodar, hvor der torsdag har været skud.