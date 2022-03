Præsident Macron genopstiller ved næste måneds franske valg

Hans konservative udfordrer, Valerie Pecresse, har til gengæld mistet terræn.

I valgkampen er der bevægelse på den ydre højrefløj, hvor Marine Le Pen synes at have tabt terræn til den mere iltre rival Eric Zemmour.

Zemmour, der først blev kendt som journalist og som en populær talkshowvært, er halet ind på Le Pen i meningsmålingerne. Samtidig har flere af Le Pens allierede forladt hende under valgkampen.

En meningsmåling torsdag fra Kéa Partners for Les Echos og Radio Classique viser, at Macron i første runde vil få 27 procent af stemmerne, mens Le Pen står til at få 18 procent, Pecresse 14 procent og Zemmour 12 procent.

En anden afgørende valgrunde vil ifølge målingen blive et opgør mellem Macron og Le Pen. Her vil Macron tage sejren med 56 procent af stemmerne.