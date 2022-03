Russiske luftangreb har ramt skoler og lejligheder - 33 dræbt

Tidligere torsdag oplyste beredskabet, at mindst 22 var dræbt som følge af russiske angreb. De russiske angreb skal ifølge beredskabet have ramt beboelsesområder og to skoler.

Billeder fra stederne viser store røgskyer fra de meget ødelagte lejlighedsbygninger.

Redningsarbejde efter angrebet er sat på pause. Det skyldes heftige bombardementer i området.

Tjernihiv er en by i det nordlige Ukraine. Den er blandt Ukraines ældste byer og har omkring 300.000 indbyggere.

Byen ligger cirka 140 kilometer nord for hovedstaden, Kyiv. Tjernihiv har cirka samme afstand til både den hviderussiske og russiske grænse.