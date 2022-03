EU-lande støtter ukrainske flygtninges adgang til arbejde

Loven vil tage udgangspunkt i det, EU-landene ventes at vedtage, siger Mattias Tesfaye.

- Jeg håber, at vi i Folketinget kan blive enige om, at EU-direktivet er bunden. Og at vi så skal overveje at bygge på hist og pist alt efter.

- Vi kommer i hvert fald ikke til at gå ned på dårligere standarder end dem, man aftaler i EU, siger Mattias Tesfaye.

Han håber desuden, at trefjerdedele af Folketinget vil sige ja til at hastebehandle særloven for ukrainerne, så den hurtigt kan træde i kraft.