2700 tyske luftværnsraketter er på vej til Ukraine

Tyskland har i efterkrigstiden været afvisende over for eksport af våben til krigszoner. Forbundsrepublikken har heller ikke tilladt andre lande at bruge tysk territorium eller luftrum til at sende våben til lande i krig.

Men efter den russiske invasion af Ukraine sidste torsdag har Tyskland under ledelse af forbundskansler Olaf Scholz’ regering foretaget et U-sving i forhold til våbeneksport. Samtidig har regeringen varslet, at Tyskland fremover vil anvende 2,0 procent af landets bnp på forsvarsbudgettet.