Indien nægter påstand om menneskeskjolde i Ukraine

Indien har indtrængende opfordret Rusland til at indstille fjendtlighederne, men landet har ikke fordømt Ruslands invasion af Ukraine. Indien undlod at stemme ved et hastemøde i FN’s Generalforsamling onsdag, hvor et stort flertal af medlemslandene stemte for en fordømmelse af Ruslands invasion.

141 af de 193 medlemslande stemte for resolutionen. I resolutionen, som ikke er bindende, kræver de 141 lande, at Rusland straks trækker alle styrker ud af Ukraine. Kina og Indien var blandt de 35 lande, som undlod at stemme. Fem lande stemte imod resolutionen. Det drejer sig om Rusland, Syrien, Hviderusland, Eritrea og Nordkorea.

Det var kun 11. gang siden FN blev dannet i 1950, at der var indkaldt til hastemøde i FN’s Generalforsamling.