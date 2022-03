Lektor: Russerne indsætter militært bystyre i Ukraine trin for trin

Det ventes, at forhandlinger om en våbenhvile fortsætter torsdag.

- Jeg har svært ved at tro, at der kan komme voldsom meget konkret ud af dem. De russiske krav ser ud til at være uacceptable for Ukraine, medmindre Ukraine bliver så militært presset – også i omfanget af civile tab og ødelæggelser – at den ukrainske præsident kommer til at sige ”nok er nok”.

- Men der er vi ikke endnu, og derfor tror jeg, at de hårde kampe kommer til at fortsætte, siger Claus Mathiesen.