Kraftig eksplosion nær hovedbanegården i Kyiv - tusindvis bliver evakueret

En kraftig eksplosion har lydt nær hovedbanegården i Ukraines hovedstad, Kyiv, og flere tusinde er ved at blive evakueret fra området.

Det oplyser de ukrainske jernbaner.

Et øjenvidne siger til Reuters, at vedkommende hørte et voldsomt brag, der fik jorden til at ryste.

En rådgiver for Ukraines indenrigsminister bekræfter, at der er tale om et raketangreb, og at det kan have afbrudt forsyningen af fjernvarme til dele af den ukrainske hovedstad.