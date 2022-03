Over 2000 civile meldes dræbt i Ukraine under invasion

Sammenlagt er 874.026 mennesker flygtet fra landet, viser opgørelser fra FN’s flygtningeorgan, UNCHR.

Mere end halvdelen af flygtningene - omkring 454.000, er kommet til Polen, mens mange andre er taget til Ungarn, Slovakiet, Moldavien, Rusland, Rumænien og Hviderusland.

Op mod 70.000 er taget til andre EU-lande.

UNHCR forudsiger, at over fire millioner ukrainske flygtninge får brug for hjælp og beskyttelse.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger, at over 1000 frivillige fra udlandet har meldt sig frivilligt til at kæmpe på Ukraines side. Det skriver Reuters.