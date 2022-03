USA råder mandag alle sine borgere til at forlade Rusland som følge af den russiske invasion i Ukraine.

Belarus tillod Rusland at opmarchere 30.000 soldater ved dets grænse til Ukraine. En stor del af den styrke deltager nu i angrebet på Ukraine - navnligt i forsøget på at omringe Kyiv, som ligger relativt tæt på Belarus’ sydlige grænse

Der er ikke tegn på, at belarusiske soldater er ved at blive mobiliseret for at blive sendt ind i Ukraine.

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, sagde før et møde med EU’s forsvarsministre mandag, at Rusland vil placere atomvåben i Belarus, når en ændring af landets forfatning er på plads.