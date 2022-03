I interviewet fremhæver den britiske forsvarsminister, at Rusland ud fra et militært synspunkt står over for store udfordringer, når dets styrker skal forsøge at indtage ukrainske storbyer, da de formentligt vil møde modstand fra både militær og fra civile.

Wallace mener, at det er en del af russiske militærdoktriner at omringe storbyer og bombardere dem - uden at tage hensyn til civile bygninger. Herefter vil de til sidst rykke ind mod en civilbefolkning, hvis modstand de håber at have knust.

Samtidig vil Ukraines størrelse og store befolkning gøre en russisk besættelse overordentlig vanskelig, mener han.